У Києві невідомі напали на дизайнера Омелю: що відомо

Костянтин Омеля каже, що напад стався на ґрунті гомофобії.

У Києві біля клубу "К41", що на Кирилівській, 41, невідомі напали на дизайнера Костянтина Омелю, який належить до спільноти ЛГБТК+.

Про це повідомляють в Instagram-stories клубу.

Напад стався в неділю, 2 липня, близько 20:00. У клубі нападників описують як "агресивно налаштованих молодих людей". Напередодні нападу охорона закладу попросила їх залишити територію, але вони продовжили стояти біля входу в клуб.

"На вулиці один із членів групи побачив дизайнера Костянтина Омелю, який заходив у заклад, і вчинив щодо нього акт насильства", - кажуть у клубі. Внаслідок нападу Омеля знепритомнів і був у такому стані протягом тривалого часу, додають там.

Після цього нападники негайно залишили місце події, а охорона надала дизайнеру допомогу. Поки що нападників не вдалося ідентифікували, відомо лише, що у групі було десять чоловіків і три жінки. Усіх, хто володіє інформацією про них, просять писати в Instagram клубу на Кирилівській.

Зазначимо, у середині червня бренд Omelia випустив дроп на підтримку ЛГБТ-спільноти. До випуску колекції дизайнер приурочив свій камінг-аут.

У організації "Гей-Альянс Україна" підтверджують: із постраждалим зв’язалися, і Костянтин Омеля підтвердив, що напад скоїли через гомофобію. Насильство задокументували випадкові свідки, і дизайнер звернувся із відповідною заявою до поліції.

Що кажуть у поліції

У Подільському управлінні поліції Києва в коментарі Hromadske підтвердили, що правоохоронці зареєстрували звернення потерпілого. За цим фактом розпочато кримінальне провадження й наразі відбуваються необхідні слідчі дії для встановлення причетних до скоєння злочину.

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає штраф або громадські чи виправні роботи. Водночас у поліції зауважили, що під час досудового розслідування справа може бути перекваліфікована на тяжчий злочин.

Нагадаємо, у Броварах зникла 14-річна дівчинка Діана Огли. Як повідомив її дідусь, вона сіла в таксі та поїхала в невідомому напрямку.

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