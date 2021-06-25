У Києві невідомі молодики намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на столичних маршрутах: фото

У Києві невідомі молодики намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на столичних маршрутах: фото

Кілька десятків агресивних молодиків з колонками та відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу.

У Києві невідомі молодики намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на столичних маршрутах.

Подія сталася сьогодні, 25 червня.

Про це повідомили у КМДА.

"У приміщення комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" увірвалася група невідомих осіб та намагалася зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах", - повідомляє комунальне підприємство.

Кілька десятків агресивних молодиків з колонками та відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу.

Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення.

Наразі проведення конкурсу відновлено.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, де чоловік у пасажирському автобусі на водійському місці вживає алкогольні напої. У поліції заявили, що це провокативне відео, і чоловік з пивом - не водій маршрутки.

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