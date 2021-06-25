У Києві невідомі молодики намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на столичних маршрутах: фото

Кілька десятків агресивних молодиків з колонками та відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу.
У Києві невідомі молодики намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на столичних маршрутах.
Подія сталася сьогодні, 25 червня.
Про це повідомили у КМДА.
"У приміщення комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" увірвалася група невідомих осіб та намагалася зірвати конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах", - повідомляє комунальне підприємство.
Кілька десятків агресивних молодиків з колонками та відеокамерами намагалися силою не допустити проведення конкурсу.
Завдяки поліції невідомих вивели з приміщення.
Наразі проведення конкурсу відновлено.
Нагадаємо, у соцмережах з'явилося відео, де чоловік у пасажирському автобусі на водійському місці вживає алкогольні напої. У поліції заявили, що це провокативне відео, і чоловік з пивом - не водій маршрутки.