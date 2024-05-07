У Києві нетверезий водій намагався втекти від патрульних – відео

У Солом'янському районі Києва водій напідпитку намагався втекти від патрульних – проте врешті зупинився і пройшов тест на "драгері" – результат майже у 10 разів перевищив норму.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Під час патрулювання, інспектори помітили автомобіль Audi, водій якого не користувався покажчиками повороту під час зміни напрямку руху.

"Ми спробували зупинити авто, проте водій не виконав вимогу поліцейських, прискорився та спробував втекти. Інспектори розпочали переслідування й зупинили транспортний засіб втікача. У водія ми виявили ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Результат майже у 10 разів перевищив норму – 1,90 проміле", - йдеться у повідомленні.

Поліція відсторонила водія від керування, склала на нього протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння) та за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), а також винесла постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва водій КАМАЗу врізався у маршрутку – різних травм зазнали водій та пасажири маршрутки.

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