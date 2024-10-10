У Києві нетверезий 15-річний підліток упав у Дніпро: чим усе закінчилося (відео)

На опублікованому в соцмережах відео видно, як хтось нерухомий пливе у воді.

У четвер, 10 жовтня, у місті Києві перехожі зауважили у річці Дніпро біля Набережного шосе тіло людини.

Відповідне відео з’явилося у соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, як хтось нерухомий пливе у воді.

У Києві нетверезий 15-річний підліток упав у Дніпро

Як повідомили кореспонденту ТСН.ua у поліції, двоє 15-річних підлітків вживали алкогольні напої, після чого один з них упав у воду.

Небайдужі очевидці витягли хлопця з річки живим, а патрульні поліцейські, яких викликали на місце події, передали його медикам.

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“Інший 15-річний юнак також мав ознаки алкогольного сп'яніння, тож обох хлопців ушпиталили. Про подію повідомили батьків, усі обставини події зʼясовують працівники ювенальної превенції”, - повідомили у поліції.

Нагадаємо, раніше на Петропавлівській Борщагівці, що на Київщині, виявили екзотичну рибу.

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