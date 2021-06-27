У Києві неповнолітній водій на Mercedes протаранив три автівки

У Києві неповнолітній водій на Mercedes протаранив три автівки

За словами очевидців, винуватця ДТП так і не затримали.

У Києві неповнолітній влаштував масштабне ДТП: протаранив три автівки, в одній з яких матір годувала немовля, а потім врізався у бетонний паркан.

Про це інформує Dtp.kiev.ua.

Адміністратор спільноти Влад Антонов розповів, що компанія нетверезих ромів відпочивала на озері Верховина. Підлітки, які були разом з дорослими, вирішили покататися. За словами Антонова, їх "відправили за добавкою".

Неповнолітній водій не впорався з керуванням і протаранив три припарковані автомобілі. Очевидці стверджують, що винуватцю ДТП було на вигляд небільше 15 років і він був п'яний. Чи дійсно підліток перебував у нетверезому стані, поки невідомо.

"Після ДТП роми почали погрожувати місцевим жителям і тим, хто знімав цю подію. Сторона винуватців ображала місцевих жителів і намагалася почати бійку. На місце прибули два патрулі поліції" — йдеться в повідомленні Dtp.kiev.ua.

Неповнолітнього, який начебто був за кермом так і не затримали.

"Водія автомобіля близько 15 років роми спішно забрали і сховали", — зазначив Антонов.

Нагадаємо, що мер Рівного зробив скандальну заяву. Він пригрозив "запакувати всіх ромів в автобус і вивезти".

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