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У Києві негода: вулиці знову затопило через дощі – список

У Києві негода: вулиці знову затопило через дощі – список

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві негода: вулиці знову затопило через дощі – список

Злива, дощ / Фото: УНІАН

Синоптики також попереджають про І рівень небезпечності у столиці.

У Києві у неділю, 12 листопада, очікуються несприятливі погодні умови – місцями значний дощ, пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики також попереджають про І рівень небезпечності.  

За даними КМВА, у столиці внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення деяких районах міста. 

  • Деснянський район – на вулицях Путивльська та Шухевича (обидва ліквідовано); 
  • Дарницький район – на вулицях Ташкенська, Переяслівська та Підлипки (усі в процесі ліквідації);
  • Святошинський район – по вулиці Стеценка (ліквідовується). 

У місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває.

Крім того, через негоду, в столиці на посилений режим роботи переведені енергетики компанії ДТЕК щоб ліквідовувати наслідки аварій, в разі їх виникнення. 

Нагадаємо, у Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до 6° морозу (фото, відео).

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Дата публікації
Перегляди
366
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