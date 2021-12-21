У Києві недбалість анестезіолога призвела до смерті чоловіка: лікарю повідомлено про підозру

Попри низьку сатурацію у пацієнта, лікар розпочав проведення анестезіологічного забезпечення.

У Києві повідомлено про підозру лікарю-анестезіологу, недбалість якого та злісне нехтування посадовими інструкціями спричинили смерть пацієнта.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами слідства, у 2019 році чоловік звернувся до Київської обласної лікарні, де було прийнято рішення про вилучення з його шлунку інтрагастрального балону, встановленого раніше за медичними показаннями.

Безпосередньо перед початком медичної процедури та застосування загальної анестезії пацієнта оглянули та встановили показники сатурації на рівні 84% при нормі 95-100 %.

"Попри те, що рівень насичення киснем у крові людини нижче 90% вважається низьким, а нижче 80% - загрозливим для функціонування мозку та серця, лікар-анестезіолог розпочав проведення анестезіологічного забезпечення, хоча, як кваліфікований спеціаліст, був обізнаний, що за 84% сатурації не дозволено проведення планових медичних маніпуляцій", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Так, внаслідок неналежного виконання лікарем своїх професійних обов'язків, у пацієнта відбулася асфіксія та тимчасова зупинка серцевої діяльності, що потягло за собою настання його смерті.

За висновками експертизи, між смертю пацієнта та наявними дефектами у наданні лікарем-анестезіологом медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок.

Враховуючи викладене, лікарю-анестезіологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 140 КК України.

Досудове слідство триває.

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