У Києві неадекватний чоловік скинув скло з балкона на 2-річну дитину

У Києві неадекватний чоловік скинув скло з балкона на 2-річну дитину

Агресивний чоловік цілився в голову матері дитини, але все скло впало на 2-річного малюка.

У Києві, у Солом'янському районі, неадекватний мешканець одного з багатоквартирних будинків скинув на 2-річну дитину з балкона скло.

Про це повідомила мати дитини у Facebook-спільноті "Los Solomas/Солом'янський район".

Інцидент стався на вулиці Олексіївській. За словами жінка, агресивний чоловік цілився їй у голову, але все скло впало на 2-річного сина.

"Його врятував дуже щільний одяг, дивом не поранене обличчя і очі, подряпана лише моя гола щиколотка", — каже вона.

Фото з соціальних мереж

У коментарях місцеві мешканці написали, що знають про цього чоловіка. За словами мешканців будинку, у нього проблеми з психікою:

"Знаю, що у нього проблеми з психікою, він неадекватний, часто з балкона кричить матами, і не тільки з балкона. Біля магазину часто ходить і матюкається. У нього хвороба, але неосудним його не визнають";

"Він психічно хворий і перебуває на обліку. Примусового лікування, на жаль, немає, тільки за згодою самого правопорушника або його родичів. Після приїзду психіатричної допомоги останній від лікарської допомоги відмовляється. Примусово на лікування забрати немає можливості. Все на рівні законодавства".

Нагадаємо, що у Києві жінки врятували собаку від шкуродера.

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