У Києві не вистачає кухарів: роботодавці обіцяють високу зарплатню

Чверть пропозицій на сайтах пошуку роботи - кухарі.

У столиці дефіцит кухарів: саме ця професія очолила список найбільш затребуваних працівників.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Результати аналітики однієї з платформ пошуку роботи свідчать, що у вересні їм пропонували зарплати на рівні керівників туристичних агентств – понад 26 тисяч гривень. Від загальної кількості вакансій на кухарів припадає чверть усіх пропозицій.

Суміжні професії у ресторанній сфері також на піку популярності. Конкурс на ці вакансій в середньому дві людини на місце. Тут найбільшим попитом користуються персонал кухні, офіціанти та бармени.

Як повідомлялося, офіційні дані Державної служби зайнятості України свідчать, що найпопулярнішою країною для працевлаштування серед українців в 2020 році став Кіпр. Там в минулому році офіційно працевлаштувалися більше 12 тисяч українців.

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