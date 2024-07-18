У Києві не працюють три станції метро

У четвер, 18 липня, у Києві три станції метро не працюють через задимлення в тунелі. Деталі уточнюють.

Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

"Рух поїздів "зеленою" лінією метро організовано між станціям "Золоті ворота"-"Червоний хутір". Станції "Сирець", "Дорогожичі", "Лукʼянівська" тимчасово зачинені для пасажирів", -

У пресслужбі метро наголошують, що відновлення роботи станцій та руху поїздів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у Києві 17 липня був зафіксований новий температурний рекорд – температура повітря у столиці сягнула +35,6 градуса.

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