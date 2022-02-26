У Києві не працює червона гілка метро: станції загерметизували

У Києві не працює червона гілка метро: станції загерметизували

Коли вони відновлять роботу поки невідомо.

У Києві в суботу, 26 лютого, не працюватиме червона лінія метро через бої на проспекті Перемоги.

Про це повідомив УНІАН.

Усі станції метро зачинили та загерметизували. Коли вони відновлять роботу поки невідомо.

Нагадаємо, що українські військові в ніч на суботу, 26 лютого, боронили Київ від російського ворога. В районі станції метро "Берестейська" армія РФ била по військовій частині, намагалася атакувати ТЕЦ-6. Запеклі бої тривали у Василькові Київської області.