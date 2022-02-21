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У Києві названо вісім парків та скверів, які відкриють навесні

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У Києві названо вісім парків та скверів, які відкриють навесні

У зазначених місцях відпочинку проводились капітальні ремонти.

В Києві вже цієї весни готуються до відкриття вісім парків та скверів.

У зазначених місцях відпочинку проводились капітальні ремонти.

Про це повідомив керівник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Так, навесні планують відкрити:

  • стежка здоров’я у парку Партизанської слави у Дарницькому районі;
  • парк "Прибережний" у затоці Берковщина у Дарницькому районі (відкриття після першої черги капітального ремонту);
  • світломузичний фонтан "Груша" у парку "Позняки" Дарницького району;
  • сквер імені В’ячеслава Веремія між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі;
  • сквер Тампере між житловими будинками на вул. Вифлеємській, 16 та вул. Тампере, 15 у Дніпровському районі;
  • сквер на Володимирському проїзді, № 3 у Шевченківському районі;
  • парк "Інтернаціональний" у Святошинському районі (відкриття після першої черги капітального ремонту);
  • парк "Орлятко" у Солом’янському районі.

Нагадаємо, у Києві стартувала реконструкція відомого кінотеатру "Київська Русь".

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