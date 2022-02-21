У Києві названо вісім парків та скверів, які відкриють навесні

У Києві названо вісім парків та скверів, які відкриють навесні

У зазначених місцях відпочинку проводились капітальні ремонти.

В Києві вже цієї весни готуються до відкриття вісім парків та скверів.

У зазначених місцях відпочинку проводились капітальні ремонти.

Про це повідомив керівник Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Возний.

Так, навесні планують відкрити:

стежка здоров’я у парку Партизанської слави у Дарницькому районі;

парк "Прибережний" у затоці Берковщина у Дарницькому районі (відкриття після першої черги капітального ремонту);

світломузичний фонтан "Груша" у парку "Позняки" Дарницького району;

сквер імені В’ячеслава Веремія між будинками на просп. Володимира Маяковського, 15-Б та вул. Оноре де Бальзака, 14 у Деснянському районі;

сквер Тампере між житловими будинками на вул. Вифлеємській, 16 та вул. Тампере, 15 у Дніпровському районі;

сквер на Володимирському проїзді, № 3 у Шевченківському районі;

парк "Інтернаціональний" у Святошинському районі (відкриття після першої черги капітального ремонту);

парк "Орлятко" у Солом’янському районі.

Нагадаємо, у Києві стартувала реконструкція відомого кінотеатру "Київська Русь".