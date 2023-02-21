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У Києві найближчими днями проведуть тренування з оборони міста: деталі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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У Києві найближчими днями проведуть тренування з оборони міста: деталі

Фото: Associated Press

Військові найближчими днями проведуть тренування з оборони Києва.

У Києві від 21 лютого, впродовж кількох днів, проходитимуть навчання угруповання сил і засобів оборони по захисту столиці.

Про повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).   

"Від 21-го лютого і протягом кількох наступних днів угруповання сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці. За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці. Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

У тренуванні бере участь Київська міська військова адміністрація (в складі визначених структурних підрозділів) та районні державні адміністрації. 

У КМДА наголосили, що це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва. 

"Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні!", - зазначив Попко.

Нагадаємо, на Київщині тривають військові навчання, ситуація на цьому напряску наразі стабільна і контрольована.

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