У Києві найближчими днями проведуть тренування з оборони міста: деталі

У Києві від 21 лютого, впродовж кількох днів, проходитимуть навчання угруповання сил і засобів оборони по захисту столиці.

Про повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Від 21-го лютого і протягом кількох наступних днів угруповання сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці. За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці. Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

У тренуванні бере участь Київська міська військова адміністрація (в складі визначених структурних підрозділів) та районні державні адміністрації.

У КМДА наголосили, що це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва.

"Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні!", - зазначив Попко.

Нагадаємо, на Київщині тривають військові навчання, ситуація на цьому напряску наразі стабільна і контрольована.

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