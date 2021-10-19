У Києві наркозалежні у пошуках метадону штурмують аптеки у спальних районах: відео

Місцеві шоковані і бояться заходити в аптеку та проходити повз.

В Києві наркозалежні у пошуках метадону штурмують аптеки.

Люди приходять за метадоном, лікарським засобом замісної підтримувальної терапії.

Про це повідомив новинний facebook-канал "Дарниця Live" та оприлюднив відео.

Місцеві шоковані і бояться заходити в аптеку та проходити повз.

0-02-05-7f14914fa4b3f6e03411fd27f9ad11c6bbaf4cb1005b7df8347a683331f23a4a_f67b0aeab502f565 Нам надсилають багато відео з Харківського шосе 144 та 164. Де сьогодні відбувалась навала наркозалежних, які прийшли за метадоном, лікарським засобом замісної підтримувальної терапії. Мешканці шоковані і бояться заходити в аптеку т проходити повз. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація Дарницька Поліція Київська міська державна адміністрація - КМДА Опубліковано Дарниця Live Понеділок, 18 жовтня 2021 р.

Паблік "Київ Оперативний" також оприлюднив відео, де розлючений натовп людей виносить двері у аптеці на Харківському масиві.

Місцева мешканка Ірина П. пише, що у її будинку розташована контора, де наркозалежним видають рецепти. Вони з усіх районів міста їдуть сюди.

"У дворі ставлять свої машини. Більшість з них водії! Приїжджають натовпами. Чекають один одного. Заглядають у вікна. Влаштовують скандали. У прохідній арці будинку, зробили туалет. Ну хіба можна в житловому будинку такі пункти відкривати?! Вирішуючи їхні проблеми, створюють проблеми іншим", - обурюється жінка.

Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональне наркоугруповання, члени якого збували екстазі та ЛСД до столиці.

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