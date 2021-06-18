У Києві напівроздягнений чоловік кинувся з мосту у Дніпро

Зараз стан чоловіка уточнюється.
У Києві в п'ятницю, 18 червня, чоловік зістрибнув із пішохідного мосту у воду.
Про це пишуть у спільноті "Київ Оперативний".
На відео видно, що чоловік, який стрибнув у воду, напівроздягнений. Очевидці повідомляють, що нібито чоловік спочатку щось кричав, потім кинув речі і стрибнув сам.
"Щойно з пішохідного мосту стрибнув чоловік. Схоже, що намагався вкоротити собі віку. Зараз його стан уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Наразі на сайтах поліції Києва інформації про цей інцидент поки немає.
Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області правоохоронці врятували 62-річного чоловіка, який намагався скоїти самогубство. Містянин стрибнув з балкона і повис на білизняних мотузках на балконі четвертого поверху.
Як повідомлялося, у Дніпрі на Самарському мосту дівчина намагалася вкоротити собі віку. Її намагалися врятувати перехожі, але не втримали і вона шубовснула у воду.