У Києві напівроздягнений чоловік кинувся з мосту у Дніпро

Зараз стан чоловіка уточнюється.

У Києві в п'ятницю, 18 червня, чоловік зістрибнув із пішохідного мосту у воду.

Про це пишуть у спільноті "Київ Оперативний".

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На відео видно, що чоловік, який стрибнув у воду, напівроздягнений. Очевидці повідомляють, що нібито чоловік спочатку щось кричав, потім кинув речі і стрибнув сам.

"Щойно з пішохідного мосту стрибнув чоловік. Схоже, що намагався вкоротити собі віку. Зараз його стан уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Наразі на сайтах поліції Києва інформації про цей інцидент поки немає.

Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області правоохоронці врятували 62-річного чоловіка, який намагався скоїти самогубство. Містянин стрибнув з балкона і повис на білизняних мотузках на балконі четвертого поверху.

Як повідомлялося, у Дніпрі на Самарському мосту дівчина намагалася вкоротити собі віку. Її намагалися врятувати перехожі, але не втримали і вона шубовснула у воду.

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