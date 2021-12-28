У Києві напередодні новорічних свят нагадали, які протиепідемічні обмеження діють у місті

У Києві напередодні новорічних свят нагадали, які протиепідемічні обмеження діють у місті

Оскільки у Києві виявили перші випадки Омікрону, у місті ввели додаткові заборони.

Кияни та гості столиці мають дотримуватися протиепідемічних правил та обмежень, встановлених для "жовтої" зони епіднебезпеки.

Про це на своїй сторінці у Facebook нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Міський чиновник також додав, що сьогодні в місті розпочалися шкільні канікули, які триватимуть до 9 січня, тож варто подбати про те, аби діти здоровими повернулися до навчального процесу.

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам Дельта. За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", – закликав Поворозник.

Він нагадав, що перелік обмежень, які діють у "жовтій" зоні, встановлено Постановою Кабінету міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).

Окрім того, додатково в Києві заборонено:

користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Нагадаємо, епідеміологиня Катерина Сояк прогнозує, що "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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