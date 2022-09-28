У Києві намагаються продати квартиру площею 13 м² з унітазом біля входу (фото)

У Києві щонайменше сім місяців намагаються продати "смарт-квартиру" площею 13 квадратних метрів. До повномасштабного вторгнення Росії вона коштувала 22 тисячі доларів.

Зараз власник знизив ціну до 18 тисяч, йдеться в оголошенні на сайті OLX.

Так, квартира розміром з комору розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку в Солом'янському районі. Власник пише, що це студія із суміжним санвузлом.

"Стоять нові металопластикові вікна гарної якості. Квартира готова до дизайнерських втілень нового власника", - пише власник.

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продаж житла в Києві майже зупинився, а ціни рекордно впали. Ринок нерухомості давно відновився, однак покупців досі мало. Експерти не беруться прогнозувати, що буде із ним надалі. Однак столичні рієлтори впевнені, що дешевше вже точно не буде.

ТСН.ua за допомогою сайтів з пошуку нерухомості ОLX.ua та dom.ria.com дізнався, які квартири та в якому районі Києва наразі можна придбати, маючи бюджет до 30 тисяч доларів.

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