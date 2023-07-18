У Києві надходять повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію: що відомо

У Києві у 10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів 17-18 липня зафіксували випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати вживання містянами 15-17 липня неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району.

Наразі хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах міста Києва. Лікарями та фахівцями Центру проводяться необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Розпочато епідеміологічне розслідування.

У Київському міському ЦКПХ наголошують, що у разі появи перших симптомів гострих кишкових захворювань треба обов'язково звернутися до лікаря.

Раніше у Києві вже було зафіксовано три випадки спалаху гострої кишкової інфекції. Люди отруїлися після вживання кондитерських виробів, які придбали в одному з великих супермаркетів на Оболоні.

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