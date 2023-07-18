У Києві надходять повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію: що відомо

Інфікування сталося внаслідок неякісної готової продукції в одному із закладів громадського харчування.
У Києві у 10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів 17-18 липня зафіксували випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.
Про це повідомили в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.
За попередньою інформацією, ймовірною причиною хвороби могло стати вживання містянами 15-17 липня неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району.
Наразі хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах міста Києва. Лікарями та фахівцями Центру проводяться необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.
Розпочато епідеміологічне розслідування.
У Київському міському ЦКПХ наголошують, що у разі появи перших симптомів гострих кишкових захворювань треба обов'язково звернутися до лікаря.
Раніше у Києві вже було зафіксовано три випадки спалаху гострої кишкової інфекції. Люди отруїлися після вживання кондитерських виробів, які придбали в одному з великих супермаркетів на Оболоні.
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