У Києві НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття земельної корупції

Подробиці НАБУ обіцяє оприлюднити пізніше.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали операцію з викриття осіб, причетних до земельної корупції в Київській міській раді.
Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.
"НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді", - зазначено в повідомленні НАБУ.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, ДБР викрило схему розкрадання 101 млн грн під час закупівель для ЗСУ.
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