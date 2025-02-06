У Києві НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття земельної корупції

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали операцію з викриття осіб, причетних до земельної корупції в Київській міській раді.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

"НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді", - зазначено в повідомленні НАБУ.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, ДБР викрило схему розкрадання 101 млн грн під час закупівель для ЗСУ.

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