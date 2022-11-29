У Києві наближаються до нормальних графіків відключень світла: в YASNO порадили, як прискорити процес

Енергетики роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків відключень світла в Києві, і задля цього не треба вмикати одразу всі прилади, коли з’являється електроенергія.

Про це гендиректор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив у Мережі 29 листопада.

Так, за його даними, цього дня в Києві споживання електроенергії обмежували на 560 МВт і відключали 958 500 клієнтів.

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"Зараз колеги роблять все можливе, аби повернутися до стабілізаційних графіків. Кілька годин зранку енергосистема вкладалася в обмеження. Але їхнє перевищення не стало несподіванкою – обмеження від "Укренерго" досі значні. Поки нам всім ще складно планувати, та ми вже наближаємося до стабілізації ситуації і нормальних графіків", – йдеться в заяві Коваленка.

Чому не можна вмикати всі електроприлади одночасно

Аби процес відбувався швидше, він дав дуже важливу пораду – не вмикати в мережу одразу всі електроприлади, коли з’являється світло. Гендиректор YASNO також пояснив причину цього.

"В момент підключення споживається майже вдвічі більше, ніж зазвичай. Запобіжники, трансформатори, мережеве обладнання не витримують і люди знову лишаються без світла. Кількість аварійних ситуацій зростає. Тому прошу: не вмикайте у мережу все водночас. Спробуйте трохи розтягнути цей процес у часі", – закликав Коваленко.

Чому важливо сплачувати за електроенергію

Він також наголосив, що вчасна оплата за вже спожиту електроенергію є дуже важливою на сьогодні. Адже від цього залежать і ремонти, і нове обладнання, якого зараз так бракує.

"Пам'ятайте, що енергетики докладають усіх зусиль, аби повернути світло до наших осель. Тому долучайтеся і допоможіть їм це зробити швидше", – закликав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, стабілізаційні графіки відключення світла в Києві 29 листопада потрималися трохи більше години, і в столиці були знову запроваджені екстрені відключення.

В Міненерго повідомили 29 листопада, що українці змогли скоротити споживання електроенергії на 10-15%, але в ідеалі потрібно на 25%.

Зауважимо, у "ДТЕК Мережі", що працює у Києві та області, Одесі, на Дніпропетровщині та Донеччині, повідомили, що вмикатимуть споживачам світло на 5-6 годин на добу.

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