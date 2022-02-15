У Києві на вулиці знайшли рюкзак із домашньою кішкою (фото)

Її загубили або кинули на вулиці.
У Святошинському районі Києва на проспекті Академіка Корольова, 6 знайшли рюкзак із доглянутою домашньою кішкою породи норвезька лісова.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури".
Тварина знаходилася у спеціальному рюкзаку з віконцем, який призначений для транспортування. Як там опинилася кішка - невідомо. Її загубили або кинули на вулиці.
У районі небайдужі розвішали оголошення про те, що знайдено кішку. У ньому повідомили контактний телефон киянина, який її забрав до себе.
Нагадаємо, що у Києві в одному з супермаркетів невідомі запхали двох хом'яків до пустої пластикової пляшки і залишили її на полиці.
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