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У Києві на одній з вулиць частково обмежено рух: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Києві на одній з вулиць частково обмежено рух: що відомо

Фото: Associated Press

Сталася аварія на водогоні.

У четвер, 13 квітня, у Києві на вулиці Старокиївський, що в Шевченківському районі, частково обмежили рух транспорту. Сталося це через аварію на водогоні.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

За  інформацією "Київводоканалу", рух обмежено зі сторони вулиці Богдана Гаврилишина. Орієнтовно обмеження буде тривати до 17:00. 

До слова, аварія сталася увечері 12 квітня на магістралі 250 мм. Проїжджа частина частково замита піском.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Георгія Нарбута (Визволителів), 1 сталася аварія на водопровідній мережі. Як наслідок, значно знизився тиск води у двох районах Києва - Дарницькому та Деснянському.

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Дата публікації
Перегляди
146
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