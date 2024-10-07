У Києві на вокзалі жінка раділа вибухам та насміхалася з місцевих: відео

Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, Аліна Волошина, яка останнім часом мешкала у столиці.

У Києві молода жінка вихваляла російського агресора на вокзалі.

Про це повідомили у поліції Києва та додали, що затримали зловмисницю. Її звати Аліна Волошина.

"Під час моніторингу соцмереж поліцією було виявлено відеозапис, на якому жінка зверхньо висловлювалася щодо громадян, які прямували до укриття під час сигналу "Повітряна тривога" та вихваляла російського агресора", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ встановили особу зловмисниці та оперативно затримали її в одному з закладів харчування поблизу залізничного вокзалу.

Порушницею виявилась уродженка Донеччини, 2001 року народження, Аліна Волошина, яка останнім часом мешкала у столиці.

Затримання Аліни Волошиної / Фото: із соцмереж

Наразі правоохоронці спілкуються з жінкою, вирішується питання щодо правової кваліфікації її дій.

У Києві на вокзалі жінка раділа вибухам та насміхалася з місцевих

Нагадаємо, зранку, 7 жовтня, ЗС РФ запустили ракети по Україні, у Києві лунали вибухи. Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко зазначив, що були зафіксовані пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К.

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