У Києві на Водохреще розвозитимуть освячену воду у цистернах: адреси

У Києві на Водохреще розвозитимуть освячену воду у цистернах: адреси

Кожна з водовозок проходить санітарну обробку.

У Києві на Водохреще, 18 та 19 січня, розвозитимуть освячену питну воду в автоцистернах.

Про це повідомили на сайті "Київводоканалу".

Зазначається, що кожна з водовозок проходить санітарну обробку. Її дезінфікують хлором, а після промивають питною водою, відбирають проби води та відправляють на аналіз. Після цього автоцистерни відправляють на освячення.

Охочим набрати освяченої води на Водохреще необхідно зі своєю тарою підійти до водовозок, які будуть розташовані за адресами:

18 січня:

З 10.00 біля Храму Покрови пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

19 січня:

З 8.00 до 10.00 біля храму Малої Теплої Софії, вул. Володимирська, 24;

З 10.00 до 15.00 біля храму святих Першоверховних апостолів Петра і Павла, вул. Стеценка, 14;

З 13.00 у Гідропарку біля каплиці Хрещення Господнього;

З 9.00 біля Храму Покрови пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

Нагадаємо, що щороку 19 січня українці святкують велике свято Хрещення Господнє, Водохреще або Богоявлення Господнє. У столиці цього року підготували 15 локацій, де можна купатися безпечно. Там встановили біотуалети, кабінки для перевдягання, а також чергуватимуть медики і рятувальники.

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