У Києві на вихідних змінили організацію вакцинації записаних у чергу в "Дії": хто отримає щеплення

Йдеться про вакцинацію мешканців міста, яка проходить у Міжнародному виставковому центрі.
У Києві 5 та 6 червня вакцинацію записаних у "Дії" киян організують інакше, щоб мінімізувати черги.
Минулими вихідними охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку "Дія" виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень.
Про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.
Цими вихідними організують два потоки:
- перший – для тих, кому зателефонували та запросили на конкретний час;
- другий – для тих, хто також записаний у "Дії", але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку живої черги.
Запрошені мають показати смс-повідомлення з датою, часом та номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у них залишається можливість вакцинуватися у порядку живої черги.
Центр вакцинації 5 та 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30 за адресою: проспект Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).
Нагадаємо, в Україні з понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється упродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19.
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