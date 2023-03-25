У Києві на вихідних очікуються дощі: гідрослужби готуються до чергування у посиленому режимі (фото)

Напередодні прогнозованих опадів у столиці обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.

У вихідні в Києві очікуються дощі. За прогнозами синоптиків, у суботу, 25 березня, дощ розпочнеться пообіді. Під час опадів гідрослужби "Київавтодору" чергуватимуть у посиленому режимі.

Про це йдеться на сайті КМДА.

Напередодні прогнозованих опадів у столиці робітники "Київавтодору" обстежили й очистили зливостоки у проблемних місцях.

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Загалом комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

"Київавтодор" просить водіїв бути уважними на мокрому покритті, дотримуватись безпечної швидкості і дистанції.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень в Україні буде теплим. Середня місячна температура повітря - від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

Аномальна погода в столиці

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