У Києві на Відрадному чоловік вигулює величезну чорну свиню на повідці: що відомо

У Києві на Відрадному чоловік вигулює величезну чорну свиню на повідці: що відомо

Як з'ясувалося, це легендарна свинка Маргоша, яка вже 12 років живе у київській багатоповерхівці.

У Києві на Відрадному чоловік вигулює величезну чорну свиню на повідці.

Тварину помітили на бульварі Вацлава Гавела.

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Про це повідомив паблік "Київ без цензури".

Як з'ясувалося, це легендарна свинка Маргоша, яка вже 12 років живе у київській багатоповерхівці.

ТСН.ua вже розповідав про Маргошу ще у 2019 році. Тоді їй було дев'ять років.

Тварину щодня вигулюють двічі на добу по пів години, як собаку. Свої потреби Марго справляє лише на вулиці, де за нею прибирають власники. Вдома вона чиста та охайна. Для Марго вдома на підлозі зробили окреме спальне місце, а іноді свиня займає і диван.

Сусіди кажуть, що навіть не відчувають, що поряд із ними, у квартирі живе свійська льоха.

Спершу, її планували віддати в село, але передумали - позаяк порося мало би лишитися невеликим, але щороку повідець доводилося розширяти. "Важить 80 кілограмчиків. Яблучка, апельсини, дуже любить банани... Не вкусить як собака, але штани порвать може. Її не можна наказувать. Дуже злопам'ятна", - пояснила її власниця Ірина.

Киянка тримає у квартирі свиню та регулярно виводить її на прогулянки

Крім того, Києвом розгулює свинка Адель на повідці. Мініпіґ розпочинає свій ранок пробіжкою до кафе. На неї тут уже чекають із гостинцями: готують смузі з моркви і яблучка. Крім смузі, вона ласує грушею. Аделі 2,5 роки.

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