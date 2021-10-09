У Києві на ВДНГ сім’я з немовлям живе у будинку з листів гіпсокартону: відео

Дитина замість ліжечка спала у дитячому візочку.
У Києві на ВДНГ сім’я з немовлям живе у будинку з листів гіпсокартону.
Дитина замість ліжечка спала у дитячому візочку.
Про це повідомляє "Магнолія-ТВ".
"Чоловік та жінка облаштували собі притулок у Києві на ВДНГ, зробивши будиночок із гіпсокартонових листів. З ними було немовля, яке замість ліжечка спало у дитячому візочку", - йдеться у повідомленні.
У четвер, 7 жовтня, поліція вже приходила на це місце і вилучила немовля у батьків. Повернути дитину вони зможуть, якщо поліпшать свої житлові умови.
8 жовтня правоохоронці прийшли з’ясовувати особи чоловіка й дружини та чому вони мешкають на вулиці.
У Києві на ВДНГ сім’я з немовлям живе в будиночку з листів гіпсокартону
У Києві на ВДНГ поліція виявила сім’ю з немовлям, які проживали в будиночку лише з листів гіпсокартону #НАЖИВООпубліковано Телекомпанія "Магнолія-ТВ" Пʼятниця, 8 жовтня 2021 р.
Нагадаємо, під Києвом у фітнес-блогера викрали семирічну дочку. Батько підозрює, що маленьку Евеліну можуть вивезти до Росії