У Києві на Трухановому острові сталася масштабна пожежа: є постраждалі

У Києві на Трухановому острові сталася масштабна пожежа: є постраждалі

Вогонь охопив 500 квадратних метрів території.

У столиці вночі 3 січня на Трухановому острові сталася масштабна пожежа. Попередньо горіло одне з приміщень закладу "ПБК".

Про це повідомили у ДСНС у Києві.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Алматинській у Дніпровському районі міста. Вогонь спалахнув у двоповерховому виробничо-складському приміщенні. За лічені хвилини полум'я охопило близько 500 "квадратів".

“Складність гасіння пожежі полягала у відсутності на території основних джерел протипожежного водопостачання. Усі об'єктові пожежні гідранти, які мали б забезпечити рятувальників водою для гасіння, були в неробочому стані. Як результат — вогнеборці прокладали магістральні лінії від найближчого вуличного пожежного гідранта”, — розповіли в пресслужбі ДСНС в Києва.

Внаслідок того, що сталося, постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння".

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.

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