У Києві на Трухановому острові сталася масштабна пожежа: є постраждалі

Вогонь охопив 500 квадратних метрів території.
У столиці вночі 3 січня на Трухановому острові сталася масштабна пожежа. Попередньо горіло одне з приміщень закладу "ПБК".
Про це повідомили у ДСНС у Києві.
Як стало відомо, подія сталася на вулиці Алматинській у Дніпровському районі міста. Вогонь спалахнув у двоповерховому виробничо-складському приміщенні. За лічені хвилини полум'я охопило близько 500 "квадратів".
“Складність гасіння пожежі полягала у відсутності на території основних джерел протипожежного водопостачання. Усі об'єктові пожежні гідранти, які мали б забезпечити рятувальників водою для гасіння, були в неробочому стані. Як результат — вогнеборці прокладали магістральні лінії від найближчого вуличного пожежного гідранта”, — розповіли в пресслужбі ДСНС в Києва.
Внаслідок того, що сталося, постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння".
Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. В обставинах події розбиратимуться правоохоронці.
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