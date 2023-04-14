Бобер мав травми на животі та на ласті, його хвіст був обдертий.

У Києві на Троєщині врятували бобра, якого жорстоко погризли собаки.

Про це пише "Вечірній Київ".

Бобра знайшов у своєму дворі один з жителів Троєщини. Чоловік не знав, чи то той прийшов до людей сам, чи, можливо, собаки притягли бідолашного від водойми.

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Власник приватного обійстя відігнав собак якомога далі, огородив бобра та звернувся до Центру порятунку диких тварин.

Бобра спробували пустити в воду, але він не хотів йти у бік до водойми. А коли зробили ретельне обстеження, то виявили травми. Бобер мав травми на животі та на ласті, його хвіст був обдертий.

Це сталось 4 квітня. І от 10 днів потому, після лікування та догляду, пухнастиого випустили на воду, у рідну стихію.

"Всією Троєщиною вболівали за його здоров'я після нападу місцевих собак. Проте у Центрі порятунку диких тварин, повідомили, що бобер оговтався після травм та повернувся у своє природне середовище для повного одужання", — розповів голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков.

Нагадаэмо, у Білій Церкві на Київщині власниця віддала підстригти цуценя, а отримала мертву тваринку.

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