Бобер мав травми на животі та на ласті, його хвіст був обдертий.
У Києві на Троєщині врятували бобра, якого жорстоко погризли собаки.
Про це пише "Вечірній Київ".
Бобра знайшов у своєму дворі один з жителів Троєщини. Чоловік не знав, чи то той прийшов до людей сам, чи, можливо, собаки притягли бідолашного від водойми.
Власник приватного обійстя відігнав собак якомога далі, огородив бобра та звернувся до Центру порятунку диких тварин.
Бобра спробували пустити в воду, але він не хотів йти у бік до водойми. А коли зробили ретельне обстеження, то виявили травми. Бобер мав травми на животі та на ласті, його хвіст був обдертий.
Це сталось 4 квітня. І от 10 днів потому, після лікування та догляду, пухнастиого випустили на воду, у рідну стихію.
"Всією Троєщиною вболівали за його здоров'я після нападу місцевих собак. Проте у Центрі порятунку диких тварин, повідомили, що бобер оговтався після травм та повернувся у своє природне середовище для повного одужання", — розповів голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков.
Нагадаэмо, у Білій Церкві на Київщині власниця віддала підстригти цуценя, а отримала мертву тваринку.
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