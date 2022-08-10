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У Києві на Троєщині спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)

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У Києві на Троєщині спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)

Скриншот із відео

Причина пожежі поки невідома.

У Києві на Троєщині зранку 10 серпня спалахнула щонайменше одна квартира на другому поверсі житлової багатоповерхівки. Дим огорнув весь район.

Відео масштабної пожежі на вулиці Радунській виклали очевидці в Мережі.

Повідомляється, що на місце події прибули рятувальники, поліцейські та медики. Чи є постраждалі - поки невідомо.

Нагадаємо, у Броварах Київської області чоловік намагався розібрати гранату в багатоквартирному будинку, унаслідок чого стався вибух. Він висмикнув чеку, а вставити не зміг.

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