У Києві на Троєщині спалахнула масштабна пожежа в багатоповерхівці (відео)

Причина пожежі поки невідома.
У Києві на Троєщині зранку 10 серпня спалахнула щонайменше одна квартира на другому поверсі житлової багатоповерхівки. Дим огорнув весь район.
Відео масштабної пожежі на вулиці Радунській виклали очевидці в Мережі.
Повідомляється, що на місце події прибули рятувальники, поліцейські та медики. Чи є постраждалі - поки невідомо.
Нагадаємо, у Броварах Київської області чоловік намагався розібрати гранату в багатоквартирному будинку, унаслідок чого стався вибух. Він висмикнув чеку, а вставити не зміг.
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