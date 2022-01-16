У Києві на три дні скасують низку рейсів міської електрички: коли і чому

Зміни у розкладу - тимчасові.
У Києві 17, 18 та 19 січня через технічні причини скасують низку рейсів міської електрички.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням Телеграм "Київпастрансу".
Завтра, 17 січня, зранку не буду курсувати електрички №7307 від ст.Дарниця; №7308 від ст.Київ-Волинський; №7315 від ст.Дарниця; №7316 від ст.Київ-Волинський. Ввечері не варто чекати на такі електрички: №7416 від ст.Борщагівська; №7423 від ст.Дарниця; №7424 від ст.Борщагівська; №7431 від ст.Дарниця.
18 січня вранці не буде електричок №7307 від ст.Дарниця; №7308 від ст.Київ-Волинський; №7315 від ст.Дарниця; №7316 від ст.Київ-Волинський. Ввечері не варто розраховувати на електречки №7416 від ст.Борщагівська; №7423 від ст.Дарниця; №7424 від ст.Борщагівська; №7431 від ст.Дарниця.
19 січня зранку не курсуватимуть електрички №7307 від ст.Дарниця; №7308 від ст.Київ-Волинський; №7315 від ст.Дарниця;№7316 від ст.Київ-Волинський. Ввечері цього дня не буде таких електричок, як №7416 від ст.Борщагівська; №7423 від ст.Дарниця; №7424 від ст.Борщагівська; №7431 від ст.Дарниця.
Нагадаємо, з Києва до Василькова запустили швидкісну електричку. Дістатись із передмістя до столиці можна за 40 хвилин.
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