У Києві на трамвайній колії загинула жінка: йшла, не озираючись (фото)

Особу загиблої та деталі трагедії встановлюють.

У Києві на вулиці Кирилівській під трамваєм загинула літня жінка. У поліції кажуть, що вона пішла через дорогу, не озираючись, а водій трамваю не зміг швидко загальмувати і просто наїхав на жінку.

Трагедія сталася в обід 24 листопада.

Літня жінка вийшла з торгового центру і, не озираючись, покрокувала через дорогу. У поліції кажуть, що водій трамваю, можливо, навіть не встиг помітити особу, адже вона вийшла прямо під колеса.

"Вона жвавенько так йшла і навіть не озиралась. В той момент, коли вона зайшла на рельси, проїжджає трамвай. Жінка не впевнилась в безпеці руху — і все", — розповідає поліціянт Дмитро Гресь.

Особу загиблої встановлюють.

У поліції також зазначають, що і сама водійка тролейбусу потрапила до лікарні. Після такого потрясіння жінці стало недобре. Повідомляється, що їй дали заспокійливі і забрали на швидкій.

ТСН.ua

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