У Києві на трамвайних коліях знайшли вбитого чоловіка: поліція затримала підозрюваного

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У п'ятницю, 28 лютого, на трамвайних коліях поблизу станції "Пуща-Водицька 1" було знайдено тіло 38-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомила поліція Києва.

За даними поліції, вбивство сталося після конфлікту між потерпілим і співмешканкою підозрюваного.

"Обурившись через їх суперечку, а також на фоні постійних ревнощів до жінки, чоловік наніс знайомому поранення ножем в груди, від якого той помер на місці події", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника поблизу місця злочину. Підозрюваному повідомлено про підозру за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У Києві знайшли тіло загиблого чоловіка на трамвайній зупинці / Фото: Муніципальна охорона

У Києві знайшли тіло загиблого чоловіка на трамвайній зупинці / Фото: Поліція Києва / Facebook

У Києві знайшли тіло загиблого чоловіка на трамвайній зупинці / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві будуть перевіряти перепустки, видані для пересування під час комендантської години.

Читайте також: