У Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком: причина

Гучних святкувань Дня Незалежності у Києві не буде.
У Києві від 21 до 28 серпня перекриють рух вулицею Хрещатик. У центрі столиці України з нагоди Дня Незалежності діятиме виставка знищеної російської техніки.
Про це повідомили у КМВА.
Через заплановані заходи відбудеться перекриття автомобільного руху вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
"Обмеження діятиме з 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня. Врахуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що офіційних святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України цього року не планують.
Нагадаємо, на сили безпеки і оборони Київ виділив цього року 5 мільярдів гривень і майже 1 мільярд – в минулому році.
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