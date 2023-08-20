У Києві на тиждень перекриють рух Хрещатиком: причина

Гучних святкувань Дня Незалежності у Києві не буде.

У Києві від 21 до 28 серпня перекриють рух вулицею Хрещатик. У центрі столиці України з нагоди Дня Незалежності діятиме виставка знищеної російської техніки.

Про це повідомили у КМВА.

Через заплановані заходи відбудеться перекриття автомобільного руху вулицею Хрещатик на ділянці від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

" Обмеження діятиме з 23:00 год. 20-го серпня до 23:30 год. 28-го серпня. Врахуйте цю інформацію при пересуванні центром столиці", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що офіційних святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України цього року не планують.

Нагадаємо, н а сили безпеки і оборони Київ виділив цього року 5 мільярдів гривень і майже 1 мільярд – в минулому році.

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