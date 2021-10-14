У Києві на території Інституту урології сталася пожежа: евакуйовано півтора десятки осіб

Причина пожежі встановлюватиметься правоохоронними органами. Жертв та постраждалих немає.
У Києві у четвер, 14 жовтня на вул. Винниченка, 9А, що у Шевченківському районі столиці зайнявся дах двоповерхової недіючої будівлі. Існувала загроза розповсюдження полум’я по всій площі даху та на 8-поверхову поруч розташовану будівлю.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у м.Києві.
"Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 15 осіб. О 14:14 займання локалізовано на площі 500 кв. м та о 14:36 – ліквідовано", - зазначили рятувальники.
За інформацією вогнеборців, на місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 чоловік особового складу.
Причина пожежі встановлюватиметься правоохоронними органами. Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо:
- У центрі Києва спалахнула пожежа. Загорівся дах 5-поверхового житлового будинку.
- Також у Києві в одній з багатоповерхівок згоріла квартира. Вогонь загорівся в ванній кімнаті — спалахнула пральна машина. Полум'я за лічені хвилини охопило ванну кімнату, а потім і коридор квартири. Під час гасіння займання рятувальниками було виявлено труп господаря.