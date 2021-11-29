У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автомобілів

У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автомобілів

Рух ускладнено у напрямку станції метро "Видубичі".

У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автомобілів.

Рух ускладнено у напрямку станції метро "Видубичі".

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Про це повідомила Патрульна поліція в Telegram.

Деталі та причини аварії з'ясовує поліція, яка працює на місці події.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 26 листопада, на 35-му кілометрі автотраси Київ — Чернігів зіткнулися три автомобілі. За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.

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