Рух ускладнено у напрямку станції метро "Видубичі".
У Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автомобілів.
Рух ускладнено у напрямку станції метро "Видубичі".
Про це повідомила Патрульна поліція в Telegram.
Деталі та причини аварії з'ясовує поліція, яка працює на місці події.
Інформація про потерпілих уточнюється.
Нагадаємо, увечері в п’ятницю, 26 листопада, на 35-му кілометрі автотраси Київ — Чернігів зіткнулися три автомобілі. За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.
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