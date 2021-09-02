У Києві на станції "Святошин" обвалилася стіна після капітального ремонту

Оновленням станції займається "Укрзалізниця".
На станції "Святошин" остаточно обвалилася стіна після капітального ремонту
Фото опублікували у спільноті "Буча Найкраще Місто".
Оновленням станції займається "Укрзалізниця".
У коментарях під постом компанія пообіцяла передати інформацію до відповідного підрозділу.
Раніше користувачі соцмереж публікували фото, де на стіні можна було побачити тріщини.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, на Арсенальній площі пошкодили "сухий" фонтан. Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті — пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані.