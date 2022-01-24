У Києві на станції метро "Теремки" продають фрукти просто навпроти вивіски про заборону торгівлі: відео

Торговці фруктами розпочали свою роботу у переході ще за місяць до Нового року.

У Києві на станції метро "Теремки" є вивіска про заборону торгівлі у переході.

"Увага! Торгівля заборонена. Штраф до 15 тис. грн. та конфіскація товару", - написано на табличці.

Проте ця заборона не зупинила продавців фруктів, які, за словами очевидців, розташували свої ятки за 10-15 метрів від вивіски та почали там торгувати ще за місяць до Нового року.

Про це повідомив паблік "Магнолія ТВ" та оприлюднив відповідне відео.

"Заборонити не означає виконати. Як торгували, так і торгують. Станція метро "Теремки" у Києві", - йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, у Києві у притулку від заборонених салютів та феєрверків помер песик Гуффі. Його серце зупинилося від жаху. Варто зазначити, що у Києві салюти та феєрверки офіційно заборонені, проте охочих їх запускати ніколи не бракує. Усе через те, що покарання за це законодавством не передбачено.

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