У Києві на станції метро невідомі побили пасажира: він опинився у лікарні

У Києві на станції метро невідомі побили пасажира: він опинився у лікарні

Потерпілому знадобилася допомога медиків.

У Києві на станції метро "Контрактова площа" побилися пасажири.

Про це з посиланням на столичну поліцію повідомляє Сегодня.

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Чому стався конфлікт між пасажирами, з'ясовує поліція. Утім, невідомі, які побили чоловіка, втекли. Заяву до правоохоронців пасажир поки не написав.

Потерпілий після побиття знепритомнів. Йому знадобилася допомога медиків. На підлозі біля чоловіка, який сидів на лавці, було видно кров.

"Поки що заявник перебуває в лікарні, попередньо відомо, що він отримав легкі тілесні ушкодження. Був у стані алкогольного сп'яніння", – повідомили в поліції.

Як повідомлялося, у Києві хлопець через борг побив товариша биткою ледь не до смерті. Потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків, а кривднику за нанесення тяжких тілесних ушкоджень повідомлено про підозру.

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