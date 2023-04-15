У Києві на станції метро "Мінська" відкриють другий вестибюль – відома дата

Станція київського метро "Мінська" запрацює на два виходи.

Від понеділка, 17 квітня, на станції київського метрополітену "Мінська" запрацює другий вихід.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Для пасажирів станція працюватиме у звичайному режимі за графіком:

вестибюль № 1 (у напрямку ст. "Героїв Дніпра"): 5:24 – 22:24

вестибюль № 2 (у напрямку ст. "Оболонь"): 5:27 – 22:27.

Також станція "Мінська" працює в цілодобовому режимі як укриття.

Нагадаємо, на Київщині загинув 29-річний чоловік, який увімкнув світло у затопленому підвалі.

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