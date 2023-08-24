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У Києві на станції метро "Либідська" відремонтують ескалатор: скільки триватимуть роботи

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві на станції метро "Либідська" відремонтують ескалатор: скільки триватимуть роботи

Капітальний ремонт ескалатора на станції метро "Либідська" / Фото: КМДА

Планові капітальні ремонти проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тисяч кілометрів.

У Києві на станції метро "Либідська" 25 серпня розпочнеться капітальний ремонт ескалатора, який триватиме до 17 жовтня 2023 року. Востаннє на цій станції виконували капітальний ремонт ескалаторів у 2013 році.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Планові капітальні ремонти проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тисяч кілометрів. У межах цих робіт фахівці повністю розбирають ескалатор і замінюють зношені запчастини.

Ескалатори метрополітену – це дороговартісні механізми, які для справної роботи потребують дбайливого ставлення та ретельних, періодичних капітальних ремонтів. Справність та чітка безперебійна робота обладнання – це перш за все про безпечні пасажирські перевезення.

Також у "Київському метрополітені" наголошують на важливості дотримуватися правил користування столичною підземкою, зокрема:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях ескалатора;
  • не бігти на ескалаторі;
  • тримати дітей за руку.

Наразі також триває плановий капітальний ремонт ескалаторів на станції "Палац спорту". Він триватиме до 8 лютого 2024 року. Востаннє на цій станції планове обслуговування ескалаторів відбувалося у 2012 році.

Нагадаємо, у Києві сталася надзвичайна подія у метрополітені.

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Дата публікації
Перегляди
65
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