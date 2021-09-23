У Києві на станції метро "Арсенальна" сталися сутички між пасажирами у черзі

На станції утворився натовп, люди не можуть пройти до ескалаторів.
У Києві на станції метро "Арсенальна" утворилася величезна черга.
Між пасажирами сталися сутички.
Про це повідомив telegram-паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив відео.
На станції спостерігається велике скупчення людей, вони сваряться і нервуються, бо не можуть пройти до ескалаторів.
Судячи з відео, більшість пасажирів у масках, але про соціальну дистанцію у такому натовпі навіть не йдеться.
Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, в усій Україні почали діяти обмеження "жовтої" зони карантину. За новими правилами, тепер навчальні заклади можуть працювати за умови, що не менше 80% працівників мають принаймні одне щеплення проти коронавірусу.