У Києві на станції метро "Арсенальна" сталися сутички між пасажирами у черзі

У Києві на станції метро "Арсенальна" сталися сутички між пасажирами у черзі

На станції утворився натовп, люди не можуть пройти до ескалаторів.

У Києві на станції метро "Арсенальна" утворилася величезна черга.

Між пасажирами сталися сутички.

Про це повідомив telegram-паблік "Киев Сейчас" та оприлюднив відео.

На станції спостерігається велике скупчення людей, вони сваряться і нервуються, бо не можуть пройти до ескалаторів.

Судячи з відео, більшість пасажирів у масках, але про соціальну дистанцію у такому натовпі навіть не йдеться.

Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, в усій Україні почали діяти обмеження "жовтої" зони карантину. За новими правилами, тепер навчальні заклади можуть працювати за умови, що не менше 80% працівників мають принаймні одне щеплення проти коронавірусу.

Київ готується до суворого локдауну.

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