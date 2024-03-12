У Києві на станції "Хрещатик" відкриють вестибюль, що виходить до Інститутської

У Київському метрополітені зазначили, що вихід працюватиме від 05:37 до 22:33.
У Києві 13 березня відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик".
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
Зокрема, той, що виходить до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33.
Як нагадує підприємство, вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35.
Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.
У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття.
Нагадаємо, у Києві пролунала "ювілейна" – тисячна – повітряна тривога.
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