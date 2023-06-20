У Києві на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування: яка причина

На станціях київського метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

У Києві через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях метро 20 червня тимчасово не працюють комплекси самообслуговування.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Профільні фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання. Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий";

безконтактною банківською карткою.

Нагадаємо, ще чотирьом посадовцям оголосили підозру через розкрадання на будівництві Подільського мосту у Києві.

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