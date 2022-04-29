У Києві на Співочому полі незабаром відкриється виставка тюльпанів

У Києві на Співочому полі від 3 травня відкриється виставка тюльпанів.

Про це ландшафтний парк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Києве, ти неймовірний! Ми обожнюємо своє місто, своїх людей та улюблений парк Співоче! Скоро тут розквітнуть понад 500 тисяч тюльпанів, тож ми вирішили відкрити територію парку для всіх охочих. Вже від 3-го травня ви зможете помилуватися красою на власні очі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі рослини були висаджені ще до зими, над квітковими композиціями працювали десятки дизайнерів та агрономів. Окрім тюльпанів, на Співочому полі можна буде побачити нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники. Для дітей передбачена зона розваг та батут.

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Вартість вхідних квитків: дорослий - 100 грн., дитячий - 25 грн. Частина коштів від продажу квитків піде на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, що також у Києві відновив роботу Національний академічний драматичний театр імені Франка. Від 27 квітня він розпочав показувати вистави на сценах колег, зокрема в театрі Лесі Українки та Оперній студії НМАУ ім. Петра Чайковського.