У Києві на Севастопольській площі обмежать рух: схема

Значну частину робіт виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

У Києві на Севастопольській площі частково обмежать рух із 21:00 18 червня до 21:00 25 червня.

На шляхопроводі на Севастопольській площі відремонтують асфальтове покриття. Значну частину робіт виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік.

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Про це повідомляє "Київавтодор".

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Комунальна корпорація "Київавтодор"

"Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - йдеться у повідомленні "Київавтодора".

Нагадаємо, у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" найбільші дорожньо-будівельні компанії України у рамках благодійної допомоги розпочали ремонт Театральної площі у Києві.

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