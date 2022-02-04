У Києві на ремонті доріг вкрали понад пів мільйона гривень: комунальникам загрожує 12 років в'язниці

У Києві на ремонті доріг вкрали понад пів мільйона гривень: комунальникам загрожує 12 років в'язниці

Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У Києві на ремонті доріг посадовець комунального підприємства та інженер технічного нагляду вкрали 560 тисяч гривень.

Про це 4 лютого повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відомо, що в 2019 році посадовці КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" уклали з приватним підприємством низку договорів. Воно мало провести капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів в Оболонському районі столиці.

У подальшому комунальники внесли до документів завищені показники обсягу виконаних ремонтних робіт, а також акти, роботи за якими взагалі не виконувались.

Внаслідок цього з бюджету міста на рахунки товариства були безпідставно перераховані кошти у сумі 564 тисяч гривень. Досудове розслідування по справі триває. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві комунальники укладали асфальт поверх снігу. Інцидент трапився 13 січня на вулиці Автотранспортній. У "Київавтодорі" пояснили, що це за технологія.

Прокуратура міста Києва

Прокуратура міста Києва

Прокуратура міста Києва

Київські ремонтники стелили асфальт просто в сніг: що з того вийшло

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