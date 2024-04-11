У Києві на пустирі знайшли 20 урн з прахом: стало відомо, хто і чому їх викинув

У Києві 26-річний співробітник приватної ритуальної служби викинув 20 урн з прахом на пустир.

У столиці на пустирі на вулиці Сирецькій знайшли 20 урн з прахом померлих. Ще кілька урн виявилися порожніми з іменами померлих. Їх викинув 26-річний співробітник приватної ритуальної служби.

Про це повідомляють у Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці з’ясували, що до ритуальної служби зверталися рідні померлих для організації кремації. Спочатку прах покійного поміщали в урну, яку надавав крематорій, а потім його пересипали в урну замовника.

Однак урни, які надавали рідні померлих, були меншими від урн крематорію, тому в них не поміщався весь прах.

"Ритуальна служба мала утилізувати урни із залишками праху. Натомість її співробітник просто викинув їх на пустирі на вулиці Сирецькій", – повідомляють у прокуратурі.

Загалом правоохоронці виявили 36 урн з прізвищами, у 20-ти з них був прах.

У коментарі для "УП. Життя" співробітниця пресслужби Київської міської прокуратури Ірина Винокурова розповіла, що залишки праху належали цивільним людям.

"Працівник служби за правилами мав вивезти ці урни на утилізацію, він з якихось причин цього не зробив. Відомо, що ритуальна служба – це приватна фірма, а підозрюваний один із найманих працівників", – додала співробітниця прокуратури.

Чоловіка підозрюють у нарузі над урною з прахом померлого, вчиненій повторно (ч. 1, 3 ст. 297 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавленням волі від чотирьох до семи років, додали правоохоронці.

Нагадаємо, про інцидент стало відомо ще 12 березня. Мешканці Подільського району столиці виявили на одному з пустирів страшну знахідку. В залишених пакетах та коробках були знайдені урни, у яких зазвичай зберігають попіл від спалених тіл покійників, поруч також був помічений поминальний вінок. На урнах вказані імена та прізвища покійних, їх дату народження та смерті. Небайдужі громадяни одразу викликали на місце поліцію.

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