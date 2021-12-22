У Києві на проспекті Лобановського спалахнув автомобіль: відео

Займання сталося у підкапотному відділенні.

У Києві на проспекті Лобановського спалахнув автомобіль.

Займання сталося у підкапотному відділенні.

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Про це повідомив паблік "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"На Лобановського зненацька спалахнуло підкапотне відділення у автомобіля Volkswagen. Попередньо, пожежу вже ліквідовано, обійшлося без травмованих", - йдеться у повідомленні під відео.

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