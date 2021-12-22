У Києві на проспекті Лобановського спалахнув автомобіль: відео

Займання сталося у підкапотному відділенні.
У Києві на проспекті Лобановського спалахнув автомобіль.
Займання сталося у підкапотному відділенні.
Про це повідомив паблік "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.
"На Лобановського зненацька спалахнуло підкапотне відділення у автомобіля Volkswagen. Попередньо, пожежу вже ліквідовано, обійшлося без травмованих", - йдеться у повідомленні під відео.
У Києві на Березняках п'яний дрифтер на Hyundai Sonata протаранив припарковану автівку. Водій уночі вчився дрифтувати на передньому приводі.
Читайте також:
- Спалаху "Омікрону" бути: епідеміологиня Катерина Сояк про нову загрозу COVID-19 та чи варто боятися щепленим
- Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося
- "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня зробила прогноз
- Новий рік-2022 у Києві: де святкувати та скільки це коштуватиме
- "Перехворіти доведеться всім – і вакцинованим, і невакцинованим": Світлана Гук про ситуацію з коронавірусом в Україні
- Стало відомо, коли київські школярі підуть на зимові канікули
- Чи захистять наявні вакцини від "Омікрону": епідеміологиня дала відповідь